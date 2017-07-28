Мосгорсуд отменил арест двух зданий по делу "водочного короля"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президиум Мосгорсуда отменил арест двух зданий в центре столицы и ценных бумаг номинальной стоимостью почти 71 млн рублей, наложенный в качестве обеспечительной меры по возбужденному в 2002 году делу в отношении владельца SPI Group Юрия Шефлера о незаконном использовании торговых знаков водок "Столичная" и "Московская", сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Дрозда.

Мосгорсуд не только отменил все три постановления об аресте имущества от 2007 года, но еще и прекратил производство по всем трем материалам, уточнил Дрозда, представляющий интересы организаций.

Шефлер владеет правами на ряд марок российской водки в западных странах. Однако на протяжении последних нескольких лет принадлежность данных прав оспаривает федеральное предприятие "Союзплодоимпорт". В 2002 году в отношении Шефлера было возбуждено уголовное дело по статье "незаконное использование товарных знаков". Шестью годами позже он был заочно арестован и объявлен в международный розыск, однако иностранные государства отказали в его экстрадиции. В июле 2007 года предпринимателю было предъявлено обвинение в контрабанде алкогольной продукции, организации преступного сообщества, а также незаконном использовании товарных знаков, право на выпуск которых принадлежит РФ. По данным следствия, обвиняемый незаконно использовал товарные знаки водок "Столичная" и "Московская". Позднее уголовное преследование по всем статьям, кроме последней, было прекращено по реабилитирующим обстоятельствам.

В августе 2013 года Шефлер перечислил "Союзплодоимпорту" 1,3 млн руб. в счет убытков, вменявшихся в вину бизнесмену в рамках уголовного дела. Однако само предприятие оценило ущерб в сумму в 140 раз больше. В феврале 2015 года правительство передало ФКП "Союзплодоимпорт" исключительные права на товарные знаки знаменитых советских водок. В сентябре 2015 года суд по интеллектуальным правам РФ удовлетворил иск Федерального казенного предприятия (ФКП) "Союзплодоимпорт" о досрочном прекращении охраны 13 товарных знаков, зарегистрированных на ЗАО "Союзплодимпорт" (российская структура SPI Group Юрия Шефлера). Согласно материалам суда, речь идет о знаках"Столи", "Stoli", "Stoli Pepper", "Stoli Strasberi", "Stoli Lemon", "Stoli Persik", "Stoli Vanil", "Stoli Razberi", "Stoli Ohranj" и других.

В рейтинге Forbes Шефлер занимает среди богатейших людей в России 56-е место с капиталом $1,6 млрд., является владельцем SPI Group, которой принадлежит бренд Stolichnaya за рубежом.