МИД РФ призвал США назвать число американских дипломатов России

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В МИД РФ рассчитывают, что Госдепартамент США официально назовет количество сотрудников, работающих в американских загранучреждениях в России.

"Надеюсь, в Госдепе сегодня будут поразговорчивее и все-таки сами официально озвучат количество своих сотрудников", - написала в фейсбуке официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что "российская сторона ждала с ответными мерами семь месяцев, провела несколько раундов переговоров и, не дождавшись конструктивного разговора, ответила не высылкой, а предложением о сокращении сотрудников загранучреждений США до паритетного количества с российскими, предоставив дополнительно к полугодичному сроку предупреждений ещё 72 часа".

Ранее в пятницу МИД РФ объявил об ответных мерах в отношении Вашингтона в связи с принятием в конгрессе США законопроекта о санкциях против России.

Так, с 1 сентября число дипломатических и технических сотрудников, работающих в посольстве США в Москве, в генеральных консульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, должно быть сокращено до 455 человек - именно столько российских дипломатов и сотрудников технического персонала работают сейчас в США после высылки Вашингтоном части дипработников.

В заявлении также сказано, что российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.