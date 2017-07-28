Пушков рассказал о возможных ограничениях американского бизнеса в РФ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Москва может отказать в поддержке Вашингтону в Совбезе ООН, в частности, по северокорейскому вопросу и ввести ограничения против американских компаний в ответ на закон США о новых антироссийских санкциях в случае его вступления в силу, считает глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

"США пытаются нанести удар по взаимодействию между Россией и Европой, в частности по энергетическому сотрудничеству, по проекту "Северный поток-2", по нашей банковской системе, финансово-кредитным возможностям. Я полагаю, что Россия в этой сфере не располагает теми же рычагами, которые есть у США, но мы располагаем другими рычагами, которые относятся к сфере внешней политики", - сказал Пушков "Интерфаксу" в пятницу.

"США нужна наша поддержка по ряду вопросов в СБ ООН, они пытаются сейчас мобилизовать мировое сообщество на ужесточение санкций против Северной Кореи, например. Для придания легитимности их действий и для создания действительно широкой программы санкций против Северной Кореи им нужна, конечно, поддержка России, Китая и ряда других стран, для этого должна быть соответствующая резолюция Совета Безопасности", - отметил он.

Пушков также не исключмл, что могут быть введены ограничительные меры к американским компаниям, присутствующим на российском рынке.

"Надо посмотреть, чем занимаются эти компании, нужна ли их продукция российскому потребителю, нужно ли нам сохранять для них те условия, которые есть сегодня. Это тоже возможный ответ", - сказал Пушков.

В пятницу Министерство иностранных дел России объявило о введении ответных мер в отношении США, после того как американский Сенат одобрил дополнительные санкции в отношении РФ, Ирана и КНДР. Власти США должны будут отозвать сотни сотрудников своих загранучреждений из РФ в рамках принятых Москвой мер, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Таким образом, общее количество персонала дипломатических и консульских учреждениях США в России сокращается до 455 человек. Также российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США дачи в Серебряном бору и всех складских помещений на Дорожной улице в Москве.

МИД РФ также пообещал зеркальный ответ, если американские власти в одностороннем порядке решат сократить численность российских дипломатов в США.