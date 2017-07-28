"Крымэнерго" назвало причиной отключения электричества автоматику на Таманском полуострове

Краснодарские власти заявили, что причина в филиале "ОГК-2" - Ставропольской ГРЭС, но энергокомпания и власти Ставрополья опровергли свою причастность

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Причиной отключения электричества в Крыму в пятницу было срабатывание противоаварийной автоматики на Таманском полуострове, сообщила компания "Крымэнерго".

"Причиной нарушения электроснабжения стало срабатывание противоаварийной автоматики на Таманском полуострове при аварийном отключении ВЛ 500 кВ в Юго-Западном энергорайоне Краснодарского края", - говорится в пресс-релизе компании.

После этого произошло отключение четырех кабельно-воздушных линий 220 кВ, питающих полуостров Крым.

Без света остались около 2,26 млн жителей региона, кроме потребителей, запитанных от Симферопольской и Севастопольской ТЭЦ. Объем отключения составил 1077 мегаватт.

Крым был обесточен в 13:55 по московскому времени. Восстановительные работы завершили через 2,5 часа.

Минэнерго РФ заявило, что жара на Кубани стала причиной аварийного отключения ВЛ 500 кВ.

Между тем губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев утверждает, что Кубань к энергосбою на полуострове отношения не имеет. "Важное уточнение по блэкауту в Крыму. СМИ со ссылкой на Минэнерго РФ написали, что причина - жара на Кубани. Это не так. Настоящая причина отключения - сработавшая система автоматики на Ставропольской ГРЭС, подстанция "Центральная". Это же отключение оставило без света и несколько районов Краснодарского края. (. . .) Наши энергетики восстановили подачу электроэнергии как в Краснодарском крае, так и в Крыму - через энергомост", - написал Кондратьев в своем твиттере.

Пресс-служба ПАО "ОГК-2", в составе которой работает Ставропольская ГРЭС, заявила, что никаких отключений на станции не было, она работает в штатном режиме.

Ставропольский край отрицает причастность к отключению электроэнергии в Крыму. "Ставропольская ГРЭС работает с полной загрузкой в штатном режиме, коротких замыканий и отключений на ОРУ 500 кВ не происходило, а подстанция 500 кВ "Центральная" находится на территории Краснодарского края", - сказал представитель министерства энергетики, промышленности и связи Ставрополья.

Там добавили, что ведется расследование причин энергоаварии с участием специалистов Ростехнадзора, системного оператора.