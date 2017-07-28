Лавров объяснил Тиллерсону решение сократить число американских дипломатов в РФ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном разъяснил решение Москвы о мерах в отношении американских дипломатов и дипсобственности в России.

"Лавров подчеркнул, что решение уравнять количество сотрудников американских и российских дипломатических представительств, а также закрыть доступ на два объекта Посольства США вызвано целой серией враждебных шагов Вашингтона", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского дипломатического ведомства.

"Такие действия включали незаконные санкции против России, клеветнические обвинения в ее адрес, массовую высылку дипломатов и экспроприацию нашей дипломатической собственности", - отметили в МИД РФ.

В ходе разговора "Лавров подтвердил, что наша страна по-прежнему готова к нормализации двусторонних отношений с США и сотрудничеству по важнейшим вопросам международной повестки дня". "Однако это возможно лишь на основе равноправия, взаимного уважения и выстраивания баланса интересов", - говорится в сообщении.

"Главы внешнеполитических ведомств условились продолжать контакты по всем вопросам российско-американских отношений", - заявили на Смоленской площади.

Ранее сегодня министерство иностранных дел объявило о введении ответных мер в отношении США, после того как американский Сенат одобрил дополнительные санкции в отношении России, Ирана и КНДР.

Предполагается, что общее количество персонала дипломатических и консульских учреждениях США в России сократится. Ведомство также пообещало зеркальный ответ, если американские власти в одностороннем порядке решат сократить численность российских дипломатов в США. Также российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США дачи в Серебряном бору и всех складских помещений на Дорожной улице в Москве.

По данным источника "Интерфакса", власти США должны будут отозвать сотни сотрудников своих загранучреждений из России.