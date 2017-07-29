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Угрозы населенным пунктам из-за пожара на военном складе в Хабаровском крае нет

Как отметили в Восточном военном округе, взрывов боеприпасов не наблюдается

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Взрывов боеприпасов на военном складе боеприпасов вблизи Комсомольска-на-Амуре не наблюдается, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

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"29 июля около 16:10 по Москве дежурной службой авиационного подразделения, дислоцированного в Восточном военном округе в районе населенного пункта Дземги (Комсомольск-на-Амуре), было обнаружено задымление в одном из хранилищ расположенного вне населенного пункта склада артиллерийских боеприпасов", - заявил сотрудник пресс-службы.

По ее данным, "в настоящее время открытого возгорания в хранилище нет, разрывов боеприпасов не наблюдается".

В Восточном военном округе добавили, что угрозы близлежащим населенным пунктам нет, в результате происшествия никто не пострадал, эвакуация не проводилась.

К месту задымления была оперативно направлена штатная пожарная команда воинской части и оповещен дежурный пункт региональной пожарной службы МЧС. "Пожарной командой воинской части и МЧС принимаются меры по локализации задымления для последующей проливки хранилища", - отметили в пресс-службе.

Теги: Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре
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