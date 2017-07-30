Рогозин рассказал об отказе главы МИД Румынии лететь через Москву

Вице-премьер связал это решение с недавним инцидентом с российским самолетом

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Румынии, планировавший совершить в Москве транзитную пересадку, изменил свой маршрут после недавнего инцидента с российским самолетом, который румынские власти не пропустили через свое воздушное пространство, заявил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в воскресенье.

"Кстати, их министр иностранных дел хотел пролетом остановиться в Москве, но на всякий случай полетел уже другим маршрутом", - сказал он.

В пятницу, 28 июля, визит Рогозина в Кишинев был сорван из-за отказа Румынии пустить самолет с российской делегацией на борту в свое воздушное пространство. Вице-премьер сообщил журналистам, что самолет также отказались принять на посадку в Будапеште, лайнер приземлился в Минске. Из Белоруссии Рогозин вернулся в Москву.

В Москве расценили этот инцидент как сознательную провокацию, наносящую ущерб отношениям России и Румынии. МИД РФ призвал Бухарест провести тщательное расследование произошедшего и представить российской стороне соответствующие объяснения.

В субботу Рогозин заявил в интервью телеканалу "Россия-24", что Россия примет персональные санкции в отношении лиц в Румынии, Венгрии, сорвавших визит российской делегации в Молдавию.