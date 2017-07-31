Поиск моряка с затонувшего у Крыма судна Anda прекращен

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Поиск последнего, девятого, члена экипажа сухогруза Anda, затонувшего в нейтральных водах Черного моря у берегов Крыма, свернули.

"Операция прекращена в 20:15 по московскому времени из-за отсутствия разумной надежды на спасение", - сообщили "Интерфаксу" в севастопольском морском спасательном подцентре Росморречфлота.

Судно под флагом Того с тремя гражданами Индии и шестью сирийцами потерпело крушение в шторм примерно в 40 километрах от Крымского полуострова утром 29 июля.

Спасены восемь человек, в том числе капитан сухогруза. Моряков в понедельник выписали из больницы в Ялте и разместили в гостинице.

Документы иностранцев утеряны. Дипломаты пытаются установить и подтвердить их личности. Процесс оформления виз для выезда индийцев и сирийцев домой может занять несколько дней, сообщило представительство МИД России в Симферополе.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта, повлекшем крупный ущерб или смерть человека по неосторожности, оно находится на стадии предварительного следствия.