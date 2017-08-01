Туроператор "Вектурия" объявил о приостановке деятельности

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Туристическая компания "Вектурия" сообщила о приостановке своей деятельности в связи с невозможностью выполнить обязательства по договорам о реализации турпродукта из-за ограбления и падения спроса на туры, соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

"ООО "Вектурия" сообщает о невозможности оказания услуг по договорам о реализации туристского продукта и приостановке своей деятельности с 28 июля 2017 года", - говорится в сообщении.

Одна из причин такого решения - ограбление офиса 27 августа 2016 года, что обернулось для "Вектурии" значительными убытками. Также причиной проблем, как отмечается в сообщении, стало падение спроса на туры в 2017 году, "что повлекло за собой недостаточность оборотных средств и приостановку работы".

"Вектурия" работала с 2010 года, в едином федеральном реестре значится как оператор по внутреннему туризму с фингарантией 500 тыс. рублей.

В качестве туроператора компания продала 10 туров, которыми туристы воспользоваться не смогут. Глубина бронирований по этим договорам достигает второй половины сентября, общая стоимость - 573 тыс. рублей. "То есть порядка 20 туристов должны за счет фингарантий получить в качестве компенсации от страховщика практически полную стоимость туров", - рассказала порталу "Интерфакс" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на директора туркомпании Ивана Букаева.

По ее словам, хуже положение у тех клиентов, для которых компания бронировала туры в качестве агента, поскольку к ним финансовые гарантии "Вектурии" отношения не имеют. По выездному туризму компания вела свою деятельность как турагент.

"В основном речь идет о путевках в Беларусь и Абхазию, есть несколько туров в Крым и Кавминводы. В числе партнеров турфирмы операторы "Аква Абаза", "Алеан", "Гагра-тур", "Дельфин", "Криптон", "Рица-тур", "7-Тур" и другие. Пока сложно назвать общее количество пострадавших туристов, но это как минимум 150 человек, которые купили путевки на общую сумму около 3,6 млн рублей", - уточнила Тюрина.

Она отметила, что многие клиенты туркомпании готовы повторно оплатить тур, чтобы не потерять отдых, поэтому представители "Вентурии" просят туроператоров пока не снимать брони в отелях и санаториях.