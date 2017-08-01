В посольстве США опровергли сообщения об увеличении отказов в визах из-за мер МИД РФ

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В посольстве США в Москве отвергли обвинения в том, что число отказов в выдаче виз выросло из-за осложнения отношений между странами.

"Мы в курсе многочисленных сообщений СМИ, которые содержат попытки проанализировать воздействие сокращения штата посольства и консульств США в России. Еще слишком рано предполагать, как сокращение может повлиять на консульские процессы. Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности. Однако утверждения в том, что миссия США в РФ намеренно увеличила число отказов в выдаче виз, не имеют ничего общего с реальностью", - заявила "Интерфаксу" официальный представитель посольства США в России Мария Олсон.

Она уклонилась от ответа на вопрос, сколько всего американцев и россиян работает с дипломатических представительствах США в РФ, отметив лишь, что "требование правительства России по сокращению персонала заслуживает сожаления и является неуместным".

"Мы также знаем, что некоторые публикации ссылаются на корректировки требований к визовой проверке, которые были осуществлены ранее в этом году в американских миссиях по всему миру. Но здесь нет никакой связи. Те корректировки были осуществлены в соответствие с Меморандумом президента США от 6 марта 2017 года об усилении безопасности визовых процессов. Они касаются случаев, когда консульский офицер считает, что необходима определенная информация для подтверждения идентификации личности или для урегулирования вопросов, связанных с безопасностью", - отметила она.

"Эти изменения затрагивают меньше одного процента от 13 миллионов - общего числа ежегодных обращений за американской визой по всему миру", - отметила Олсон.

Ранее о задержке в выдаче виз написала в частности The New York Times - по ее данным, на то, что "раньше занимало недели, теперь требуются месяцы". Также, по информации источников газеты, резко выросло число отказов в визах.