Посольство США вывезло все свои вещи с дачи в Серебряном бору и со склада

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Посольство США в РФ во вторник полностью освободило дачу в Серебряном бору и склад на Дорожной улице, сообщили "Интерфаксу" в дипмиссии.

"Посольство США в РФ смогло получить доступ к даче дипломатов в Серебряном бору. Мы вывезли оставшуюся мебель, кухонную утварь и приспособления для барбекю, а также оборудование для детской площадки", - сказала пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон.

"Кроме того, мы вывезли все вещи со склада посольства США", - добавила она.

Запрет на использование посольством США в РФ дачи в Серебряном бору и складского помещения на Дорожной улице на юге Москвы вступил в силу во вторник, 1 августа.

Доступ к этим объектам приостановлен в соответствии с решением о мерах в отношении загранпредставительств США, объявленных МИД РФ 28 августа.