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В России Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова

Имущество Вороненкова арестовано судом по делу о мошенничестве

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы наложил арест на имущество убитого в Киеве экс-депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова, обвиняемого в мошенничестве по делу о хищении здания на сумму 127 млн рублей. Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Андрей Гривцов.

"Только сегодня нам стало известно, что 12 мая Басманный суд Москвы вынес постановление об аресте имущества Дениса Вороненкова. Арест наложен на два гаража, часы и драгоценности", - сказал Гривцов во вторник.

"Данное постановление будет обжаловано, для чего мы будем ходатайствовать о восстановлении сроков для этого", - добавил адвокат.

Адвокат уточнил, что судом были арестованы часы и драгоценности, изъятые из сейфовой ячейки супруги Д.Вороненкова Марии Максаковой в рамках расследуемого в отношении покойного уголовного дела.

Покойному депутату было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (часть 4 статьи 159 УК РФ) и организации фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц (часть 3 статьи 33, часть 1 статьи 170.1 УК РФ), он был объявлен в международный розыск. Басманный суд Москвы 3 марта вынес решение о его заочном аресте.

По версии следствия, Вороненков вместе с другими лицами в период с августа 2010 по июнь 2011 года участвовал в хищении здания на Международной улице в Москве, принадлежащего ООО "ТОМА", для чего были изготовлены и поданы на регистрацию в межрайонную инспекцию ФНС России № 46 по городу Москве фиктивные документы, в результате чего единственный учредитель ООО "ТОМА" Отари Кобахидзе был выведен из состава участников общества.

Затем Вороненков нашел покупателя здания. Им выступил предприниматель Виталий Качур, который, как считает следствие, был в курсе незаконности сделки. "В результате здание общей площадью 1499,4 кв.м. и рыночной стоимостью 127 млн рублей было продано подконтрольной Качуру компании "Шанс" за 20 млн рублей", - сообщили в Следственном комитете. Кроме того, по данным следствия, Качур неофициально выплатил Вороненкову свыше $1,2 млн.

Следствием установлено, что именно Вороненков обеспечивал финансирование преступных действий, давал указания соучастникам и лично контролировал процесс незаконной смены руководителя ООО "ТОМА", а также организовал "обналичивание" полученных денег и их распределение между соучастниками, отметили в СКР.

Подельники Вороненкова ранее были осуждены к различным срокам наказания.

В середине февраля стало известно, что экс-депутат Госдумы Вороненков, уехавший на Украину вместе с женой, тоже экс-депутатом от "Единой России", оперной певицей Марией Максаковой, в декабре 2016 года получил украинское гражданство. В интервью украинским СМИ Вороненков, объясняя причины своего отъезда, резко раскритиковал политическую ситуацию в РФ. После получения украинского гражданства Вороненкова был автоматически исключен из КПРФ.

Экс-депутат был убит в центре Киева 23 марта. Убийца был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. По информации народного депутата Украины, советника министра внутренних дел Антона Геращенко, убийца - Павел Паршов.

Теги: Денис Вороненков
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