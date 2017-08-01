Корреспондента "Новой газеты" Нурматова привезли в суд

Там будет решаться вопрос о выдворении Али Феруза из России

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Корреспондент "Новой газеты" Худоберди Нурматов, известный как Али Феруз, доставлен в Басманный суд Москвы, где будет решаться вопрос о его выдворении из России, сообщила "Интерфаксу" спецкор газеты Елена Костюченко.

Ранее во вторник стало известно о задержании Нурматова сотрудниками полиции. По информации "Новой газеты", журналиста задержали рядом с редакцией, затем под предлогом установления личности забрали в ОВД Басманного района.

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов разместил открытое заявление на сайте издания, где сообщил, что Нурматов накануне подал апелляцию в суд на решение об отказе предоставления ему политического убежища в России.

По словам Муратова, до рассмотрения судом жалобы журналист может находиться на территории страны. Главред "Новой газеты" отметил, что Нурматов родился в России, а его мать проживает в Алтайском крае, поэтому выдача его другому государству невозможна по закону.

Прошение о политическом убежище

16 марта корреспондент "Новой газеты" Нурматов был задержан правоохранительными органами. Его доставили в ОВД "Пресня", где с ним продолжили работать сотрудники ФСБ. Вечером того же дня он был госпитализирован в больницу в связи с обострившимся в результате стресса хроническим заболеванием.

Муратов сообщил "Интерфаксу", что "задержание было сделано по требованию узбекской стороны, откуда Нурматов уехал несколько лет назад, когда его пытались вербовать местные спецслужбы".

При этом, отметил главный редактор, биография Нурматова ранее была досконально проверена МВД РФ, за два года работы в редакции к нему также не было никаких претензий. Муратов заявил, что категорически отвергает все подозрения, выдвигаемые правоохранительными органами в отношении журналистам.

24 марта сообщалось, что МВД РФ повторно рассмотрит заявление Нурматова о предоставлении ему временного убежища в России.

В мае в пресс-центре МВД РФ "Интерфаксу" сообщили о том, что Нурматову отказано в предоставлении политического убежища в России, так как для этого нет оснований, предусмотренных действующим законодательством. Согласно данному решению, журналист должен покинуть страну или будет депортирован в Узбекистан.