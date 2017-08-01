Корреспондент "Новой газеты" Нурматов задержан в центре Москвы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - "Новая газета" сообщает о задержании своего корреспондента Худоберди Нурматова, известного под псевдонимом Али Феруз, которому ранее отказали в предоставлении политического убежища.

"Корреспондента "Новой газеты" Али Феруза задержали рядом с редакцией. Сотрудник полиции под формальным предлогом проверки документов остановил Феруза. Али показал пресс-карту, но полицейские сопроводили его в машину и сказали, что повезут в ОВД Басманного района для установления личности", - отмечается на сайте газеты во вторник.

Газета отмечает, что сейчас Феруза везут в отделение полиции.

В мае в пресс-центре МВД РФ "Интерфаксу" сообщили о том, что Нурматову отказано в предоставлении политического убежища в России, так как для этого нет оснований, предусмотренных действующим законодательством. Согласно данному решению, журналист должен сам покинуть страну, либо его принудительно депортируют в Узбекистан.

16 марта корреспондент "Новой газеты" был задержан правоохранительными органами. Его доставили в ОВД "Пресня", где с ним продолжили работать сотрудники ФСБ. Вечером того же дня он был госпитализирован в больницу в связи с обострившимся в результате стресса хроническим заболеванием.

Главный редактор газеты Дмитрий Муратов сообщил "Интерфаксу", что "задержание было сделано по требованию узбекской стороны, откуда Нурматов уехал несколько лет назад, когда его пытались вербовать местные спецслужбы".

При этом, отметил главред, биография Нурматова ранее была досконально проверена МВД РФ, также за два года работы в редакции к нему не было никаких претензий. Муратов подчеркнул, что категорически отвергает все подозрения, выдвигаемые правоохранительными органами в отношении журналистам.

24 марта сообщалось, что МВД РФ повторно рассмотрит просьбу Нурматова о предоставлении ему временного убежища в России.