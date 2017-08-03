В ФССП заявили об отсутствии повреждений у журналиста "Новой газеты"

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Телесных повреждений у журналиста "Новой газеты" Худоберди Нурматова, полученных при транспортировке в Центр временного содержания иностранных граждан, не зафиксировано, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

"Старшим группы судебных приставов по ОУПДС был заполнен опросный лист об отсутствии у Худоберди Нурматова телесных повреждений и его отказе от медицинской помощи. Документ составлен со слов Худоберди Нурматова и подтвержден его личной подписью", - говорится в сообщении.

Ранее глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев заявил, что Нурматов (также известен под псевдонимом Али Феруз) был избит при перевозке из суда накануне.

"Ситуация, сложившаяся с Ферузом, абсолютно недопустима. Властям необходимо срочно расследовать это вопиющее нарушение и информировать общественность о результатах", - говорится в заявлении Гусева, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Ряд СМИ также сообщил о том, что Феруз был избит конвоирами при перевозке из суда в центр временного содержания иностранных граждан "Сахарово".

Ранее Басманный суд Москвы принял решение о выдворении Нурматова из РФ в связи с нарушением им режима пребывания на территории страны. На заседании Нурматов сообщил, что не может вернуться в Узбекистан, так как из-за его журналисткой работы подвергается там преследованиям. Правозащитники попросили об отмене решения суда о депортации журналиста.