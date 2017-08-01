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Корреспондента "Новой газеты" выдворят из России

Худоберди Нурматов нарушил правила пребывания в стране

Корреспондента "Новой газеты" выдворят из России
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Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы принял решение о выдворении корреспондента "Новой газеты" Худоберди Нурматова, известного как Али Феруз, в связи с нарушением им режима пребывания на территории РФ, передает корреспондент "Интерфакса".

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"Признать Нурматова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации",- огласил свое решение судья Артур Карпов во вторник.

Ранее полицией в отношении Нурматова был составлен протокол о нарушении иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в РФ, или в случае утраты таких документов в неподаче заявления об их утрате в соответствующий орган либо в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении определенного срока пребывания, которое было совершено в городе федерального значения Москве (ч.3.1, ст.18.8 КоАП РФ).

Согласно Кодексу, данного правонарушения влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ.

Нурматова задержали рядом с редакцией, после чего под предлогом установления личности забрали в ОВД Басманного района.

16 марта корреспондент "Новой газеты" был задержан правоохранительными органами. Его доставили в ОВД "Пресня", где с ним продолжили работать сотрудники ФСБ. Вечером того же дня он был госпитализирован в больницу в связи с обострившимся в результате стресса хроническим заболеванием. Муратов сообщил "Интерфаксу", что "задержание было сделано по требованию узбекской стороны, откуда Нурматов уехал несколько лет назад, когда его пытались вербовать местные спецслужбы".

При этом, отметил Муратов, биография Нурматова ранее была досконально проверена МВД РФ, также за два года работы в редакции к нему не было никаких претензий. Он заявил, что категорически отвергает все подозрения, выдвигаемые правоохранительными органами в отношении журналистам. 24 марта сообщалось, что МВД РФ повторно рассмотрит Нурматова о предоставлении ему временного убежища в России.

В мае в пресс-центре МВД РФ "Интерфаксу" сообщили о том, что Нурматову отказано в предоставлении политического убежища в России, так как для этого нет оснований, предусмотренных действующим законодательством. Согласно данному решению, журналист должен покинуть страну или будет депортирован в Узбекистан.

Теги: Худоберди Нурматов, Али Феруз, Новая газета, Басманный суд
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