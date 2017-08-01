Авария в энергосистеме Дальнего Востока произошла из-за короткого замыкания

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Нарушения в работе ОЭС Востока произошли из-за короткого замыкания на одной из линий электропередачи 220 кВ, сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

Ранее в четверг Минэнерго сообщало об отключении воздушных линий (ВЛ) электропередачи 500 кВ Бурейская ГЭС - Амурская, первой цепи ВЛ 500 кВ Бурейская ГЭС - Хабаровская, а также межгосударственной ВЛ Амурская-Хейхэ (по ней идут поставки электроэнергии КНР). Кроме того, речь шла об отключении ВЛ 220 кВ Хабаровская-Волочаевка тяговая, а также Хабаровская - Левобережная.

В результате аварии на Бурейской ГЭС до нуля была снижена нагрузка Благовещенской ТЭЦ. Зейская ГЭС снизила нагрузку с 500 МВт до 240 МВт. При этом персоналом ГЭС были отключены гидрогенераторы мощностью 225 и 215 МВт соответственно.

Также сообщалось, что РФ из-за аварии в энергосистеме не поставила в Китай 477 МВт.

Позже энергоснабжение было полностью восстановлено.