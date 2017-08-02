Специалисты нашли предполагаемое место возникновения энергоаварии под Хабаровском

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Причины короткого замыкания, которое вызвало масштабную энергоаварию на Дальнем Востоке, пока не выяснены, предполагаемое место повреждения находится в Хабаровском крае, сообщил журналистам главный диспетчер Регионального диспетчерского управления энергосистемы Амурской области (филиал АО "СО ЕЭС") Борис Васильев.

"Короткое замыкание произошло на линии электропередачи 220 кВ "Хабаровская - Волочаевка тяговая". Причины пока не выяснены. Ночной осмотр расчетного места повреждения результатов не показал. Сейчас бригада специалистов в Хабаровском крае ведет обход предполагаемого места аварии. Планируется также верховой осмотр ЛЭП с привлечением авиатехники", - отметил Б. Васильев.

По его словам, это первая такая крупная авария в энергосистеме Дальнего Востока. Кроме того, главный диспетчер подчеркнул, что сложившаяся ситуация никак не связаны с испытаниями гидротурбин, которые проводились на Нижне-Бурейской ГЭС.

Как сообщалось, нештатная ситуация с подачей электричества на Дальнем Востоке произошла около 14:00 мск. Без энергоснабжения остались потребители большинства дальневосточных регионов.

Из-за короткого замыкания сработала система защиты на энергостанциях, отключились агрегаты Бурейской ГЭС, Зейская ГЭС снизила нагрузку с 500 МВт до 240 МВт. Кроме того, до нуля была снижена нагрузка Благовещенской ТЭЦ.

Также сообщалось о об отключении в результате аварии пятого блока Приморской ГРЭС, в результате чего станция снизила нагрузку на 210 МВт, и об отключении на Нерюнгринской ГРЭС третьего энергоблока (действием защит, станция снизила рабочую мощность на 180 МВт).

В целом мощность отключенных потребителей составила 1,25 тыс. МВт.