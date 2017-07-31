Москва и Вашингтон продолжат сотрудничество по Сирии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Россия и США продолжают сотрудничество по Сирии, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

"Понятно многим, что без нормальной работы, без нормального взаимодействия с Россией эти глобальные проблемы, проблемы общие для Западной Европы и для России урегулированы быть не могут. Все признаки этого мы видим в том, что даже США в нынешнем своем положении сотрудничают с нами по сирийскому сюжету",- сказал Грушко в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Отношения между странами существенно осложнились в конце месяца. 28 июля Москва потребовала от США к 1 сентября привести число работающих в посольствах и консульствах в РФ сотрудников в соответствие с числом российских дипломатов и техсотрудников, которые находятся в США. Такое решение было принято в связи с подготовкой новых американских санкций в отношении России.