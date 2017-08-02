ЦИК уличила Ройзмана в нежелании в действительности участвовать в выборах губернатора

По ее данным, мэр Екатеринбурга не стал открывать специальный счет в Сбербанке, хотя без него вести избирательную кампанию невозможно

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Руководство Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России уличило мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в том, что он изначально не планировал участвовать в избирательной кампании по выборам губернаторов Свердловской области.

"Мы с вами видим письмо, полученное нами из Сбербанка, которое говорит о том, что господин Ройзман не обращался в Сбербанк для открытия специального избирательного счета. А это значит, что в данном случае вряд ли человек намерен был участвовать в избирательной кампании с самого начала, потому что вести избирательную кампанию без избирательного счета невозможно", - сказал зампред Центризбиркома Николай Булаев в среду на заседании комиссии.

Он напомнил, что Ройзман заявлял о том, что против него был собран "блокирующий пакет в 18 муниципальных образованиях, который не позволял преодолеть муниципальный фильтр и собрать необходимое количество голосов".

"Муниципальных образований в Свердловской области 73. По нашим данным, которые абсолютно объективно подтверждены, свободные голоса у депутатов остались в 72 муниципальных образованиях. Поэтому никакого блокирующего пакета не было, а если он был, то для этого нужно привести определенные доказательства", - заявил Булаев.

В свою очередь глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила: "Вы теперь видите, чего стоят все те домыслы, истерики и инсинуации, в том числе, на пресс-конференциях по поводу так называемых кандидатов. Вот вам "бомба", сенсация. Человек, который декларировал, что он идет на выборы, не сделал самого главного - не открыл счета. И все остальные действия, очевидно, что это просто ложь", - отметила Э.Памфилова.

"Миф первый: человек не открывает счет. Миф второй: что действующие кандидаты во власти забрали все подписи, и ничего не осталось. Вот вам реальная ситуация. Надо было в муниципальных районах Свердловской области набрать. Если хотелось, надо было поездить, поговорить, тогда был бы реальный факт, отказал кто-то или нет. Помимо этого, еще была 91 подпись депутатов и глав представительных органов иных уровней - тоже были свободны", - сказала глава ЦИК.

Как стало известно в конце июля, Ройзман выбыл из предвыборной гонки за пост губернатора Свердловской области, так как не смог пройти муниципальный фильтр.

Выборы губернатора Свердловской области пройдут 10 сентября.