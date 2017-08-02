Молдавия объявила Рогозина персоной нон-грата

Причиной, как заявили в Кишиневе, стали "порочащие" заявления Рогозина о Молдавии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Молдавия объявила в среду вице-премьера России Дмитрия Рогозина "нежелательной персоной" на своей территории.

Отмечается, что правительство Молдавии одобрило без обсуждения это решение.

Как сообщила пресс-служба министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ), согласно принятому решению, российскому вице-премьеру запрещен въезд в Молдавию и транзит через ее территорию.

"Чрезвычайный и полномочный посол России в Кишиневе Фарит Мухаметшин был приглашен в МИДЕИ в связи с недавними публичным и заявлениями вице-премьер-министра РФ Дмитрия Рогозина. В частности, было обращено внимание российского посла на интервью Рогозина телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), в котором он допустил целый ряд оскорбительных высказываний в адрес Молдавии и ее граждан. Российский вице-премьер также допустил оскорбительные оценки в адрес властей страны", - отмечается в документе, в котором эти выпады расцениваются как "порочащие" и "лживые".

Министерство выражает сожаление, что это не первые подобные заявления, которые "не могут быть расценены иначе, чем грубое вмешательство во внутренние дела нашего государства".

"Учитывая эти обстоятельства, послу Фариту Мухаметшину сообщили о решении властей Молдавии объявить Дмитрия Рогозина нежелательной персоной на территории Республики Молдова, запретив ему въезд и транзит через территорию Молдовы. Отмечаем, что это решение принято с учетом всех институционных процедур и было сообщено российской стороне в соответствии со всеми дипломатическими нормами", - говорится в сообщении.

Вместе с тем ранее в среду Рогозин заявил, что получил и принял приглашение вице-премьера, министра экономики Молдавии Октавиана Калмыка посетить страну в сентябре.

Несостоявшаяся поездка

Как сообщалось, 28 июля Рогозин должен был прибыть с визитом в Молдавию по приглашению ее президента Игоря Додона. В рамках визита вице-премьер намеревался принять участие в мероприятиях в Приднестровье, в том числе во встрече президента Молдавии и лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

Однако власти Румынии не разрешили Рогозину, летевшему в пассажирском самолете, пролет по своей территории в Кишинев, и поэтому самолет приземлился в Минске, откуда вице-премьер РФ вернулся в Москву, а остальные пассажиры полетели в пункт назначения.

Так как Рогозин не приехал, власти Приднестровья отказались от встречи с Додоном.

На этой неделе Рогозин в интервью молдавскому телеканалу НТВ заявил, что за срывом его поездки в Кишинев и Тирасполь стоит лидер правящей в Молдавии Демократической партии (ДПМ) Влад Плахотнюк. Кроме того, он отметил, что подготовит предложения политическому руководству России о введении адресных ответных мер.