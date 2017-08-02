В МИД РФ назвали опасным санкционный закон США

В Москве сохраняют за собой право на контрмеры

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Введение в силу в США антироссийского закона - это недальновидная и опасная линия, заявляют в МИД РФ.

"Это очень недальновидная и даже опасная линия, чреватая подрывом стабильности, за которую именно Москва и Вашингтон несут особую ответственность", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, распространенном в среду.

"Вызывает сожаление, что в США введен в силу направленный против России санкционный закон. Само его название - "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - говорит за себя: инициаторы данной затеи пытаются внушить американской общественности соответствующее представление о нашей стране", - отмечают на Смоленской площади.

"Российская позиция относительно действий США, включая этот закон, изложена в заявлении МИД России от 28 июля. Мы также уже продемонстрировали, что не собираемся оставлять без ответа враждебные выпады, включая высылку американскими властями наших дипломатов и захват дипломатической собственности. Естественно, сохраняем за собой право и на другие контрмеры", - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.