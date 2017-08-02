Юнкер пообещал защитить европейские компании от антироссийских санкций США

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз оставляет за собой право принять ответные меры в случае, если интересы европейских компаний в сфере экономики будут ущемлены санкциями США против РФ, говорится в заявлении председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, распространенном в среду.

"Мы должны защищать наши интересы также перед Соединенными Штатами, и мы готовы это сделать", - отмечается в документе.

По словам главы Еврокомиссии, в ЕС будут готовы предпринять ответные действия в отношении Вашингтона.

"На саммите G7 в Таормине в Италии, а также на саммите "Двадцатки" в германском городе Гамбурге я сказал, что если американцы сделают такой шаг (введут антироссийские санкции, затрагивающие Европу - ИФ), то мы будем готовы предпринять адекватные ответные меры", - подчеркнул Юнкер.

В среду 2 августа президент США Дональд Трамп подписал новый пакет санкций против России, Ирана и КНДР. Он заявил, финальная версия закона учитывает беспокойство, которое выражали европейские союзники США по пунктам, которые связаны со сферой энергетики.