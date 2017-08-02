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Трамп заявил о возможности приостановить санкции против разведки и оборонки РФ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что подписанный им закон о дополнительных санкциях против РФ предусматривает возможность приостановки Вашингтоном ограничительных мер против российской разведки и оборонного сектора.

"Обновленная версия закона закрепляет за нашими агентствами возможность приостановки санкций против разведки и оборонного сектора в случаях, когда подобные санкции могут негативно сказаться на работе американских компаний и компаний наших союзников", - отметил он в заявлении.

Кроме того, президент отметил, что финальная версия закона учитывает беспокойство, которое выражали европейские союзники США по пунктам, которые связаны со сферой энергетики.

"Обновленная версия закона также отражает реакцию наших европейских союзников на предложенные ограничения в сфере энергетики. Наши союзники были надежными партнерами по санкциям против РФ", - подчеркнул он.

В среду 2 августа президент США Дональд Трамп подписал новый пакет санкций против России, Ирана и КНДР.

Теги: США, Дональд Трамп
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