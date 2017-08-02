В России Война санкций

Медведев расценил подписание Трампом нового санкционного закона как торговую войну

Есть обновление от 22:24

По мнению премьера, санкционный режим будет жестче закона Джексона - Вэника и продлится десятилетия

Медведев расценил подписание Трампом нового санкционного закона как торговую войну
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Фото: ТАСС, Александр Астафьев

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев расценил подписание президентом США Дональдом Трампом закона о санкциях против РФ как объявление Москве полноценной торговой войны.

"Подписание президентом США нового санкционного закона против России создает несколько последствий. Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией - конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война", - написал премьер РФ на своей странице в фейсбуке.

"В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США", - отмечает Медведев.

"Что это означает для них? Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа", - считает он.

По словам премьера, президент США "не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон".

"Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых - отстранение его от власти. Несистемный игрок должен быть ликвидирован", - пишет Медведев.

Он отмечает, что "при этом интересы американского бизнеса практически проигнорированы".

"Политика возвысилась над прагматическим подходом. Антироссийская истерия превратилась в ключевую часть не только внешней (что было много раз), но и внутренней американской политики (а это - новелла)", - подчеркивает премьер РФ.

Санкции на десятилетия

Медведев также расценил подписанный закон с антироссийскими санкциями как фактор усиления международной напряженности, как отказ от решения международных важнейших проблем.

"Санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо. Причем он будет жестче закона Джексона - Вэника, ибо носит всеобъемлющий характер и не может быть отложен специальными распоряжениями президента без согласия Конгресса. Таким образом, отношения между РФ и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава Конгресса или личности президента", - написал Медведев.

"Предстоят длительные выяснения отношений в международных органах и судах. Дальнейшее усиление международной напряженности. Отказ от решения важнейших международных проблем", - добавил он.

Что делать?

Медведев заявляет, что после подписания закона об антироссийских санкциях Россия продолжит заниматься импортозамещением и будет рассчитывать прежде всего на себя.

"Мы спокойно продолжим работу по развитию экономики и социальной сферы, будем заниматься замещением импорта, решать важнейшие государственные задачи, рассчитывая прежде всего на себя", - написал Медведев в фейсбуке.

Он выразил уверенность в том, что Россия справится с такой задачей.

"Мы научились это делать за последние годы. В условиях почти закрытых финансовых рынков, боязни иностранных кредиторов и инвесторов вкладываться в Россию под страхом санкций против третьих лиц и стран. В чем-то это даже пошло нам на пользу, хотя санкции - в целом - бессмысленны. Мы справимся", - отметил премьер.

В среду 2 августа президент США Дональд Трамп подписал новый пакет санкций против России, Ирана и КНДР.

Теги: Дмитрий Медведев, США
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