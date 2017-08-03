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У "Ленты.ру" сменится главный редактор

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В интернет-издании "Лента.ру" сменится главный редактор. Бывший главред Александр Белоновский переходит на работу в "Известия".

О том, что "Лента.ру" поменяет руководителя, "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он уточнил, что место Белоновского займет Владимир Тодоров, до этого момента возглавлявший отдел издания "Интернет и СМИ".

Директор по внешним коммуникациям холдинга Rambler&Co Матвей Алексеев подтвердил "Интерфаксу" ожидаемую смену главного редактора "Ленты.ру", но сказал, что "официальный релиз последует тогда, когда это произойдет".

Кроме того, как сообщил "Интерфаксу" другой источник на медиа-рынке, Белоновский переходит на работу в "Известия", где будет заниматься сайтом газеты.

"Лента.ру" - популярное новостное интернет-издание, основанное Антоном Носиком. Сейчас оно принадлежит холдингу Rambler&Co Александра Мамута. Главным редактором издания в течение более десяти лет была Галина Тимченко, покинула его в 2014 году. Вместе с ней тогда "Ленту" покинули десятки сотрудников. На ее место пришел Алексей Гореславский, в настоящее время занимающий должность исполнительного директора холдинга. Белоновский занимал пост главреда с февраля 2016 года.

Теги: Лента.ру
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