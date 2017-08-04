Путин поручил прокуратуре пресечь экологически опасную деятельность на Байкале

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин потребовал от генпрокуратуры РФ проверить байкальский регион на предмет незаконной деятельности с точки зрения экологии.

"Прошу Генпрокуратуру проверить байкальскую территорию на предмет фактов незаконной и экологически вредной деятельности", - заявил Путин на совещании, посвященном вопросам экологического развития байкальской природной территории. При этом он подчеркнул, что проверять надо "не все подряд", "здесь тоже меру нужно знать": нужно выявлять именно экологически вредную деятельность и принять соответствующие меры.

По его словам, ключевая роль в данном случае отводится инспекторам особо охраняемых природных территорий. "Их работа должна опираться на достойные ресурсы - говорить не только об административной поддержке и о вознаграждении, необходимом оборудовании, экипировке и т.д", - сказал Путин.

Ранее в пятницу президент выпустил в Байкал мальков омуля.