Минприроды предложило сократить в 10 раз водоохранную зону Байкала

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Минприроды РФ подготовило предложения по сокращению водоохранной зоны озера Байкал, что позволит избежать излишних ограничений для хозяйственной деятельности, сообщил глава министерства Сергей Донской на совещании по вопросам экологического развития Байкальской природной территории.

"Мы уже с коллегами начали работу, уже подготовлено предложение по корректировке водоохранной зоны и уточнения границ, ограничивающих ее площади с 57 тыс. кв. км до до 5,9 тыс. кв. км. Совместно с учеными института имени В.Б.Сочавы мы подготовили этот проект, сделав водоохранную зону более привязанной к ландшафту. То есть она фактически обеспечивает охрану исключительно озера Байкал в рамках прописанных законодательством экологических норм", - сказал он.

"Коллегам сейчас представлены все эти материалы, они их должны согласовать, и мы надеемся весной уже утвердить новую водоохранную зону без тех ограничений, которые на сегодняшний день существуют", - добавил Донской.