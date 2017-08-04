Рудник "Мир" в Якутии затопило 200 тысячами кубометров грунтовых вод

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Примерно 200 тыс. кубометров воды попало в рудник "Мир" в Якутии, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Всего, по предварительным данным в шахту попало 200 тысяч кубометров грунтовых вод", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что вода, подтопившая рудник в Якутии, схлынула, подтопленных участков в забое больше нет. "Вода ушла, в ближайшее время будет подключена электрическая система, которая позволит поднять оставшихся в забое рабочих", - сказал "Интерфаксу" источник.

По его данным, в руднике оставались 60 человек из более чем 150 находившихся в забое на момент затопления. Остальные были подняты на безопасные участки сразу после ЧП.

Ранее сегодня в шахте рудника "Мир" (город Мирный, Якутия) алмазодобывающей компании "АЛРОСА" произошел прорыв воды в рудник из карьера. Была начата спасательная операция.

Карьер "Мир" - первое разрабатываемое коренное месторождение алмазов в Якутии, был открыт в 1955 году, имеет диаметр 1,2 км и глубину 525 метра. Разработка открытым способом была прекращена в 2001 году, с 2009 года добыча ведется только на подземном руднике.

Сейчас на подземный рудник "Мир" приходится около 11% добычи "АЛРОСА".

С момента ввода рудника он постоянно сталкивался с проблемой водопритока. Объемы поступления технической воды значительно превышали запланированный уровень, что угрожало безопасности.