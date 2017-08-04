Находящемуся под домашним арестом математику Богатову разрешили прогулки

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Следствие разрешило находящемуся под домашним арестом преподавателю математики Дмитрию Богатову, обвиняемому в призывах к терроризму и экстремизме, ежедневные прогулки.

По словам адвоката Богатова Алексея Тепцова, его подзащитный теперь имеет право на ежедневные двухчасовые прогулки с 9 до 11 часов.

Как сообщалось, 24 июля Пресненский суд по ходатайству следствия изменил Богатову меру пресечения на домашний арест, тем самым освободив его из следственного изолятора.

Согласно постановлению суда, Богатову запрещено пользоваться интернетом и иными средствами связями, а также встречаться с любыми участниками процесса, кроме адвокатов.

Обвинения в экстремизме

Богатов был отправлен под арест 10 апреля. Сначала он подозревался в призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ), максимальное наказание по этой статье составляет 2 года лишения свободы.

После того, как суд 7 апреля отказался его арестовывать, молодому человеку было предъявлено обвинение по двум другим статьям - в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) и попытке организации массовых беспорядков (ст. 30, ч. 1 ст. 212 УК РФ). По статье о призывах к массовым беспорядкам обвинение ему так и не предъявили.

8 июля Пресненский суд отказался удовлетворить жалобу адвоката Тепцова, в которой тот просил отменить постановление о возбуждении в отношении его подзащитного уголовного дела о публичных призывах к террористической деятельности как незаконное и необоснованное. Позднее Мосгорсуд отменил решение районного суда и отправил жалобу на новое рассмотрение.

Богатов свою вину категорически отрицает.

По данным адвокатов, их подзащитному вменяется размещение 29 марта двух текстов на одном из форумов в интернете от имени некоего Айрата Баширова, один из IP-адресов которого совпал с адресом фигуранта. Богатов пользовался сетью Tor и осуществлял администрирование узлом связи.

Защита критически оценивает выводы оперативника полиции, который из 104 IP-адресов по всему миру, с которого осуществлял выход в сеть Баширов, выбрал единственный адрес, привязанный к компьютеру в Москве.

Кроме того, у Богатова на момент размещения одного из текстов имеется алиби, заявила в суде сторона защиты. В это время он выходил из продуктового магазина и шёл домой, что подтверждается записями видео и показаниями его супруги.