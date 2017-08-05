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Обследованы все незатопленные выработки рудника "Мир"

Пробиться к оставшимся в шахте рудника рабочим пока не удалось

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - На текущий момент силам спасательной операции в шахте рудника "Мир" ни по одному из намеченных путей пробиться к оставшимся в шахте рабочим пока не удалось, заявил, как передает пресс-служба "АЛРОСА", глава компании Сергей Иванов по итогам заседания оперативного штаба. Горноспасатели обследовали все незатопленные выработки рудника "Мир", к дальнейшим работам будут привлекаться опытные работники-рудники, сообщил командир филиала "Якутский военизированный горноспасательный отряд" Сергей Шредер.

"Все выработки, которые не затоплены, мы обследованы - около семи тысяч метров. Остальные выработки затоплены, пройти к ним невозможно. На данный момент составлен оперативный план, который включает в себя проведение дальнейших аварийно-спасательных работ с привлечением опытных работников - рудников и техники", - сказал Шредер.

Он отметил, что работы будут проводиться на горизонтах 310 и 210 м, так как в этих зонах вероятно нахождение людей.

Затопленные выработки труднопроходимы из-за горных пород, ила и другого мусора, пояснил он.

"Работы будут проводиться на двух горизонтах, заключаться будут в том, что погрузочно-доставочными машинами, где невозможно сделать это вручную, будет проводиться разбор завалов, откатка заиловки и проведение спасательных работ по поиску пострадавших", - пояснил Шредер.

"Составлено новое задание поисковым группам для спасательных работ, дополнительно задействуются работники рудника "Мир", привлекается дополнительная техника. Планируется организовать отгрузку пульпы (обводненная породная мелочь, которая образовалась на дне карьера "Мир"), чтобы пробиться к месту предполагаемого нахождения людей", - сказал глава "АЛРОСА".

Для обеспечения спасательной операции привлечены все необходимые службы рудника. Социальные подразделения, кадровые службы "АЛРОСА" и психологи работают с родственниками рабочих, находящихся до сих пор в шахте. Оказывается вся необходимая поддержка, сказал С.Иванов.

В шахте рудника "Мир" в пятницу произошел прорыв воды в рудник из карьера. На момент аварии в шахте находились 142 человека, 133 из них эвакуированы на поверхность, в настоящий момент идёт спасательная операция по поиску оставшихся девяти шахтеров.

Теги: Россия, Якутия, Мирный
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