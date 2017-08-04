С несколькими горняками из шахты "Мир" установлена связь

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Односторонняя связь установлена с несколькими находящимися в шахте "Мир" горняками, сообщил глава "АЛРОСА" Сергей Иванов из оперативного штаба в городе Мирный, где находится рудник.

"По состоянию на 21:30 по Москве (03:24 по местному времени) спасательная операция по розыску девяти шахтеров продолжается. С несколькими из них установлена на данный момент односторонняя связь", - заявил Иванов, слова которого приводит пресс-служба компании.

По разной информации, связь установлена с двумя или тремя рабочими, оставшимися в шахте.

В шахте рудника "Мир" работают более 100 спасателей. На момент аварии в смене на руднике "Мир" находились 151 человек, 142 из них были подняты на поверхность, ведутся поиски оставшихся девяти человек.