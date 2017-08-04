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Директор Мирнинского ГОКа отстранен до окончания проверок по аварии на шахте

Продолжается спасательная операция по поиску оставшихся шахтеров

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Директор Мирнинского горно-обогатительного комбината "АЛРОСА" Михаил Лопатинский отстранён от руководства до окончания всех проверок по аварии, сообщила компания.

В шахте рудника "Мир" в пятницу произошел прорыв воды в рудник из карьера. На момент аварии в шахте находились 142 человека, 133 из них эвакуированы на поверхность, в настоящий момент идет спасательная операция по поиску оставшихся 9 шахтеров.

В МЧС сообщили, что спасатели будут проверять все горные выработки, где могут находиться шахтеры. "В настоящее время работа организована посменно и круглосуточно пятью отделениями спасателей. Это более 30 человек. Привлечены семь водолазов для обследования подтопленных выработок", - сказали в МЧС. Перед водолазами стоит задачи - пройти на затопленный 210 горизонт, куда не смогли попасть из-за воды горноспасатели. "Водолазы уже проступили к работам", - заключили в МЧС.

"Основная цепочка водоотливов в рабочем состоянии, вода идет вниз, уровень воды не поднимается", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что по этой причине откачка воды не ведется.

Теги: МЧС, Россия, Якутия
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