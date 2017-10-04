В России

МИД подключился к выяснению гражданства захваченных в Сирии мужчин

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - МИД РФ совместно с другими ведомствами ведет работу по установлению гражданства двух мужчин, захваченных боевиками в плен в Сирии. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"На данный момент министерство иностранных дел России совместно с другими российскими ведомствами и нашими зарубежными коллегами в регионе уже ведет работу по установлению их гражданстваи возможного местонахождения", - сказала Захарова на брифинге в Москве.

"Выясняются причины нахождения этих людей на территории Сирии и обстоятельства похищения", - добавила она.

"Работа осложнена тем, что к настоящему моменту не заявлялось каких-либо требований для освобождения заложников", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Она также сообщила, что российская сторона "находится в тесном контакте с местными властями в Сирии".

Захарова подчеркнула, что "с первых же моментов появления этой информации все российские соответствующие ведомства начали прорабатывать эту тему".

В плену ИГ

Ранее группировка "Исламское государство" (запрещена в России) опубликовала видео, на котором, как утверждается, запечатлены плененные в сирийской провинции Дейр-эз-Зор российские военнослужащие.

На видео - двое мужчин в серых робах, один из которых сообщает по-русски, что они попали в плен близ населенного пункта Аш-Шуля. Он представляется как уроженец Ростовской области Заболотний Роман Васильевич. Он также называет имя другого участника съемки (тот все время молчит) - Сурканов (либо Цурканов) Григорий Михайлович из Домодедовского района (видимо, Московской области).

В то же время, на доступном в сети отрывке видео никто из мужчин не утверждает, что является кадровым российским военным. После публикации видео Минобороны выпустило заявление, в котором говорится, что российские военные в плен в Сирии не попадали.

Как сообщили сегодня "Интерфаксу" в пресс-службе Всевеликого войска Донского, казаки узнали своего сослуживца Романа Заболотнего на опубликованном "Исламским государством" ролике.

Накануне "Новая газета" сообщила, что второй попавший в плен россиянин опознан как участник общественной организации ветеранов "Боевое братство. Домодедово".

Теги: МИД РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Путин отправил в отставку губернатора Приморского края МиклушевскогоПутин отправил в отставку губернатора Приморского края Миклушевского
И.о. главы региона назначен Андрей ТарасенкоПодробнее
Военным-контрактникам собрались ограничить публикации в интернетеВоенным-контрактникам собрались ограничить публикации в интернете
В частности им запретят размещать сведения о своей геолокации и ведомственной принадлежностиПодробнее
Полиции Петербурга дано указания жестко пресекать несогласованные акции 7 октябряПолиции Петербурга дано указания жестко пресекать несогласованные акции 7 октября
Ранее Смольный отклонил более 10 заявок на проведение встречи с Алексеем Навальным в центре городаПодробнее
Все туристы с просроченными билетами "ВИМ-Авиа" вернулись в РоссиюВсе туристы с просроченными билетами "ВИМ-Авиа" вернулись в Россию
До середины октября авиакомпания окончательно завершит все рейсыПодробнее
Минобрнауки представило рейтинг лучших школ России за 2016-2017 годыМинобрнауки представило рейтинг лучших школ России за 2016-2017 годы
Первую тройку составили учебные заведения из Петербурга, Саранска и МосквыПодробнее
Ткачев пообещал появление российского пармезана через три годаТкачев пообещал появление российского пармезана через три года
По мнению министра сельского хозяйства, именно столько времени потребуется на производство качественного продуктаПодробнее
В Кремле пообещали позаботиться о пленниках ИГ в случае наличия у них гражданства РФВ Кремле пообещали позаботиться о пленниках ИГ в случае наличия у них гражданства РФ
Заявления об опознании мужчин с видеоролика ИГ их знакомыми сочли не слишком заслуживающими доверияПодробнее
Сослуживцы опознали донского казака из ролика с пленниками ИГСослуживцы опознали донского казака из ролика с пленниками ИГ
Казаки заявляют, что потеряли с ним связь какое-то время назад и не знали о его намерении ехать в СириюПодробнее
Лавров рассказал о безуспешных попытках оздоровления отношений РФ и СШАЛавров рассказал о безуспешных попытках оздоровления отношений РФ и США
Двусторонние связи остаются заложником разборок в американском истеблишменте, уверен глава МИДПодробнее
В "Мемориале" заявили о встрече Москальковой с подложными пропавшими без вести в ЧечнеВ "Мемориале" заявили о встрече Москальковой с подложными пропавшими без вести в Чечне
По данным правозащитников, омбудсмен во время поездки в республику встретилась не с людьми из списка "Новой Газеты", а с их братьямиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 октября6 фото
04 октября
Фотохроника 4 октября
Протесты в Каталонии7 фото
03 октября
Протесты в Каталонии
Лучшие фото недели10 фото
29 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин отправил в отставку губернатора Приморского края МиклушевскогоВ РоссииВоенным-контрактникам собрались ограничить публикации в интернетеВ РоссииПолиции Петербурга дано указания жестко пресекать несогласованные акции 7 октябряКультураКритиковавший "Матильду" глава совета при Минкультуры ушел со своего постаВ миреНобелевскую премию по химии вручили за развитие криоэлектронной микроскопииВ РоссииВ Кремле пообещали позаботиться о пленниках ИГ при наличии у них гражданства РФ

Лидер Каталонии упрекнул короля Испании из-за его позиции по референдуму

Киевская полиция передала СБУ задержанного корреспондента НТВ

Трамп заявил о полном доверии Тиллерсону

В ходе спецоперации в Дагестане убиты два боевика и ранен полицейский

В сенате США отказались считать стрельбу в Лас-Вегасе терактом

Путин отправил в отставку губернатора Приморского края Миклушевского

Путин отправил в отставку губернатора Приморского края МиклушевскогоИ.о. главы региона назначен Андрей Тарасенко Подробнее

Корреспондента НТВ задержали в Киеве за "совершение уголовного правонарушения"

В комитете Сената США не обнаружили влияния РФ на исход президентских выборов

По словам председателя комитета по разведке, целью России было "посеять хаос и вызвать раскол" Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции