МИД подключился к выяснению гражданства захваченных в Сирии мужчин

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - МИД РФ совместно с другими ведомствами ведет работу по установлению гражданства двух мужчин, захваченных боевиками в плен в Сирии. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"На данный момент министерство иностранных дел России совместно с другими российскими ведомствами и нашими зарубежными коллегами в регионе уже ведет работу по установлению их гражданстваи возможного местонахождения", - сказала Захарова на брифинге в Москве.

"Выясняются причины нахождения этих людей на территории Сирии и обстоятельства похищения", - добавила она.

"Работа осложнена тем, что к настоящему моменту не заявлялось каких-либо требований для освобождения заложников", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Она также сообщила, что российская сторона "находится в тесном контакте с местными властями в Сирии".

Захарова подчеркнула, что "с первых же моментов появления этой информации все российские соответствующие ведомства начали прорабатывать эту тему".

В плену ИГ

Ранее группировка "Исламское государство" (запрещена в России) опубликовала видео, на котором, как утверждается, запечатлены плененные в сирийской провинции Дейр-эз-Зор российские военнослужащие.

На видео - двое мужчин в серых робах, один из которых сообщает по-русски, что они попали в плен близ населенного пункта Аш-Шуля. Он представляется как уроженец Ростовской области Заболотний Роман Васильевич. Он также называет имя другого участника съемки (тот все время молчит) - Сурканов (либо Цурканов) Григорий Михайлович из Домодедовского района (видимо, Московской области).

В то же время, на доступном в сети отрывке видео никто из мужчин не утверждает, что является кадровым российским военным. После публикации видео Минобороны выпустило заявление, в котором говорится, что российские военные в плен в Сирии не попадали.

Как сообщили сегодня "Интерфаксу" в пресс-службе Всевеликого войска Донского, казаки узнали своего сослуживца Романа Заболотнего на опубликованном "Исламским государством" ролике.

Накануне "Новая газета" сообщила, что второй попавший в плен россиянин опознан как участник общественной организации ветеранов "Боевое братство. Домодедово".