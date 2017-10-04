Суд смягчил приговор фигуранту "дела 26 марта" Косых

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд смягчил на четыре месяца приговор фигуранту "дела 26 марта" Андрею Косых, который получил четыре года колонии общего режима за применение насилия к представителям власти, передает корреспондент "Интерфакса".

"Приговор Тверского суда Москвы от 9 августа изменить, признать смягчающим обстоятельством признание вины Косых. (...) Окончательно назначить ему наказание в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в решении суда, оглашенном в среду.

Приговор Косых вступил в законную силу.

В ближайшее время он будет этапирован в место отбывания наказания.

Ранее фигурант и его адвокат Евгений Велижанин просили суд смягчить назначенное ему наказание, указав на его излишнюю суровость при условии, что он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Как сообщалось, 9 августа Тверской суд признал А.Косых виновным по части 1 и части 2 статьи 318 УК РФ (часть 1 - применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, к представителю власти, часть 2 - применение насилия, опасного для жизни и здоровья) и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Судом было установлено, что 26 марта Косых, "участвуя в несанкционированном митинге, проходившем 26 марта 2017 года на Пушкинской площади в Москве, оказал сопротивление полицейским, ударив одного из них кулаком по голове, а второго - ногой".

День несогласия

26 марта во многих городах России состоялись протестные акции против коррупции, в том числе не согласованные с властями. В ряде случаев они закончились задержаниями и арестами. В Москве, по данным полиции, были задержаны около 500 человек.

В СКР сообщили, что по фактам совершения противоправных действий на несанкционированной акции в центре Москвы возбуждено уголовное дело по статьям: хулиганство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение насилия в отношении представителя власти. К настоящему времени к уголовной ответственности по этому делу, включая Косых, привлечены семь человек.