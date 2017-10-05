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Обыски во всех офисах "Открытой России" завершены

Есть обновление от 20:16

Изъята техника, документы, предметы с символикой "Открытой России" и несколько портретов бывшего координатора движения Марии Бароновой

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Обыски во всех офисах "Открытой России" завершены, изъята техника и документы, сообщила "Интерфаксу" менеджер основанного Михаилом Ходорковским движения Полина Немировская.

По ее словам, из офиса проекта ОР "Открытые выборы" в ходе обыска были изъяты все предметы с символикой "Открытой России", а также документы и ноутбуки; из редакции Центра управления расследованиями изъята техника и документы, в том числе компьютер и два телефона; из главного офиса - техника и документы, в том числе несколько портретов бывшего координатора движения Марии Бароновой.

Немировская отметила, что исполнительный директор движения Тимур Валеев в настоящее время находится в Следственном комитете, однако он не задержан, и ближайшее время его должны отпустить.

Всего обыски проводились по 17 адресам, включая офисы, преимущественно по местам прописки сотрудников "Открытой России".

Ранее официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что обыски у сотрудников "Открытой России" проходят в рамках "дела ЮКОСа" и связаны с иностранным финансированием общественной организации, несмотря на признание ее нежелательной в РФ. По ее словам, в ходе расследования получены доказательства, которые позволили признать нежелательными четыре иностранные организации, связанные с финансированием индивидуальных предпринимателей и других лиц, действующих от имени "Открытой России". "Тем не менее, финансирование деятельности тех же лиц из-за рубежа продолжается", - пояснила Петренко.

Она напомнила, что Главным следственным управлением СК расследуется уголовное дело в отношении бывших основных акционеров и руководителей ОАО "НК ЮКОС" по факту хищения ими нефти дочерних нефтедобывающих предприятий ЮКОСа и ее реализации, хищения акций и денежных средств компании, а также легализации доходов, полученных от реализации похищенного, в том числе в отношении лиц, объявленных в розыск. "В связи с международными судебными разбирательствами, инициированными от лица иностранных компаний "Халлей Энтерпрайзис Лимитед", "Юкос Юниверсал Лимитед" и "Ветеран Петролеум Лимитед", направленными на принудительное взыскание с РФ денежных средств в сумме более 50 млрд долларов, следствием продолжается работа по проверке обстоятельств хищения акций ОАО "НК ЮКОС", его денежных средств и последующего распоряжения ими", - сказала представитель СКР.

Ранее "Открытая Россия" распространила заявление о том, что утром в четверг следователи пришли с постановлением об обыске к родителям председателя движения Александра Соловьева, главному редактору Веронике Куцылло, системному администратору редакции Артему Миничу и к дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина. "Следственные действия проводятся в рамках "дела ЮКОСа" от 2003 года", - сообщили в организации.

Теги: СКР, Открытая Россия
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