Amnesty International заявила о нарушениях при обысках у сотрудников "Открытой России"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Во время обысков в четверг у сотрудников "Открытой России" и их родственников было допущено "чрезмерное применение силы", утверждают в международной правозащитной организации Amnesty International.

"Обращает на себя внимание показательность проведенных обысков и чрезмерное применение силы. Исполнительного директора "Открытой России" Тимура Валеева без какой-либо необходимости уложили лицом в пол и завели руки за спину, хотя он не представлял никакой угрозы и, по-видимому, не оказывал никакого сопротивления", - заявил заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев, слова которого приводит пресс-служба организации.

По его словам, бывший сотрудник "Открытой России" Николай Левшиц "провел все шесть часов обыска в наручниках".

Кривошеев утверждает, что "обыски проводились с целью запугивания сотрудников "Открытой России"".

Как сообщалось, обыски проводились по 17 адресам, связанными с сотрудниками "Открытой России", в том числе у исполнительного директора движения Валеева, главного редактора сайта "Открытой России" Вероники Куцылло, системного администратора редакции Артема Минича и других сотрудников "Открытой России". Кроме того, следователи провели обыски у родителей председателя "Открытой России" Александра Соловьева, 18-летней дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина, а также у политолога Станислава Белковского.

Также в четверг обыск прошел в главном офисе "Открытой России" в Москве, в его ходе были изъяты электронные носители и документы.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что обыски у сотрудников "Открытой России" проходят в рамках "дела ЮКОСа" и связаны с иностранным финансированием общественной организации, несмотря на признание ее нежелательной в РФ.