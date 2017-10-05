Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - "Транснефть" возобновила поставку нефти на Нижегородский НПЗ "ЛУКОЙЛа" ("НОРСИ"). Ранее сообщалось, что на нефтеперерабатывающем заводе "ЛУКОЙЛа" в городе Кстово в Нижегородской области в четверг произошло возгорание с последующим взрывом. В 17:00 мск пожарные подразделения локализовали возгорание.

"Сегодня в 21:36 возобновлена сдача нефти на "НОРСИ" по системе "Транснефть", - сообщил журналистам советник президента "Транснефти" , пресс-секретарь Игорь Демин.

"Транснефть" по телефонограмме с завода с 14:15 приостановила поставки на "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".

По данным МЧС, последствия возгорания на территории "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтеза" были устранены в 19:07.