СКР начал проверку по факту ДТП с участием автобуса и поезда под Владимиром

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Не менее 17 человек погибли в результате катастрофы с участием автобуса и поезда под Владимиром, сообщила "Интерфаксу" в пятницу представитель Московского Межрегионального управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская.

"В результате происшествия погибло не менее 17 человек. По данному факту начата доследственная проверка", - рассказала Марковская.

Она отметила, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - заявила Марковская. Она также сообщила, что попавший под локомотив автобус был с казахстанскими номерами.

Также для координации действий правоохранителей на место происшествия выехал восточный транспортный прокурор Вадим Курсов, сообщила "Интерфаксу" в пятницу представитель Московской Межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.