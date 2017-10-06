Путин сменил главу Новосибирской области

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого по собственному желанию. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба Кремля
Временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области до вступления в должность лица, избранного губернатором этого региона, назначен Андрей Травников. Указ вступает в силу со дня его подписания.
Травников родился 1 февраля 1971 года в Череповце Вологодской области. В 1998 году окончил Череповецкий государственный университет по специальности "Электропривод и автоматика". Прошел профессиональную переподготовку по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ в 2014 году.
В 1992-2006 гг. работал на различных должностях на Череповецком металлургическом комбинате (ОАО "Северсталь"), в 2006-2010 гг. - генеральный директор ООО "Электроремонт".
В 2010-2012 гг. занимал пост первого заместителя мэра Череповца, в 2012-2014 - заместитель губернатора Вологодской области, первый заместитель губернатора Вологодской области. С 2014 года по 3 ноября 2016 года - заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе.
С 7 ноября 2016 года - мэр Вологды.
Травников является действительным государственным советником Российской Федерации второго класса.
Череда отставок
С конца сентября Владимир Путин сменил губернаторов нескольких регионов. Так, 25 сентября он подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина "по собственному желанию". На следующий день президент отправил в отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.
27 сентября стало известно о грядущей отставке Толоконского, а также о намерении главы Дагестана Рамазана Абдулатипова покинуть свой пост. 28 сентября Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, а на следующий день принял отставку Толоконского.
4 октября президент подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, а на следующий день освободил от должности губернатора Орловской области Вадима Потомского.
В Кремле череду отставок назвали абсолютно нормальным, востребованным и ожидаемым ротационным процессом.
Ушедший в отставку Городецкий родился 11 июля 1948 года в деревне Алексино Починковского района Смоленской области. Окончил с красным дипломом Брянский институт транспортного машиностроения. В 1972 году по распределению прибыл на работу Новосибирск.
В 1983 году Городецкий был избран вторым секретарем Первомайского райкома КПСС, с 1985 по 1989 год он возглавлял Первомайский райисполком, затем занимал пост первого заместителя председателя Новосибирского горисполкома. С 1992 года - коммерческий директор Новосибирского хлопчатобумажного комбината.
С 1996 года - первый заместитель мэра Новосибирска, директор департамента экономики, инвестиций и промышленной политики.
В 2000, 2004 и в 2009 годах Городецкий избирался мэром Новосибирска. 9 января 2014 года был назначен на должность вице-губернатора Новосибирской области, на этом посту курировал вопросы создания Новосибирской агломерации.
После отставки губернатора Василия Юрченко в марте 2014 года указом президента РФ Городецкий был назначен временно исполняющим обязанности главы региона, 14 сентября 2014 года одержал победу на выборах губернатора Новосибирской области.