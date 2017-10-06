Путин сменил главу Новосибирской области

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого по собственному желанию. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба Кремля

Временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области до вступления в должность лица, избранного губернатором этого региона, назначен Андрей Травников. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Травников родился 1 февраля 1971 года в Череповце Вологодской области. В 1998 году окончил Череповецкий государственный университет по специальности "Электропривод и автоматика". Прошел профессиональную переподготовку по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ в 2014 году.

В 1992-2006 гг. работал на различных должностях на Череповецком металлургическом комбинате (ОАО "Северсталь"), в 2006-2010 гг. - генеральный директор ООО "Электроремонт".

В 2010-2012 гг. занимал пост первого заместителя мэра Череповца, в 2012-2014 - заместитель губернатора Вологодской области, первый заместитель губернатора Вологодской области. С 2014 года по 3 ноября 2016 года - заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе.

С 7 ноября 2016 года - мэр Вологды.

Травников является действительным государственным советником Российской Федерации второго класса.

Череда отставок

С конца сентября Владимир Путин сменил губернаторов нескольких регионов. Так, 25 сентября он подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина "по собственному желанию". На следующий день президент отправил в отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

27 сентября стало известно о грядущей отставке Толоконского, а также о намерении главы Дагестана Рамазана Абдулатипова покинуть свой пост. 28 сентября Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, а на следующий день принял отставку Толоконского.

4 октября президент подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, а на следующий день освободил от должности губернатора Орловской области Вадима Потомского.

В Кремле череду отставок назвали абсолютно нормальным, востребованным и ожидаемым ротационным процессом.