В России

Путин сменил главу Новосибирской области

Вместо Владимира Городецкого врио губернатора назначен Андрей Травников

Путин сменил главу Новосибирской области
Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий
Фото: ТАСС, Стоян Васев

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого по собственному желанию. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба Кремля

Временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области до вступления в должность лица, избранного губернатором этого региона, назначен Андрей Травников. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Травников родился 1 февраля 1971 года в Череповце Вологодской области. В 1998 году окончил Череповецкий государственный университет по специальности "Электропривод и автоматика". Прошел профессиональную переподготовку по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ в 2014 году.

В 1992-2006 гг. работал на различных должностях на Череповецком металлургическом комбинате (ОАО "Северсталь"), в 2006-2010 гг. - генеральный директор ООО "Электроремонт".

В 2010-2012 гг. занимал пост первого заместителя мэра Череповца, в 2012-2014 - заместитель губернатора Вологодской области, первый заместитель губернатора Вологодской области. С 2014 года по 3 ноября 2016 года - заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-западном федеральном округе.

С 7 ноября 2016 года - мэр Вологды.

Травников является действительным государственным советником Российской Федерации второго класса.

Череда отставок

С конца сентября Владимир Путин сменил губернаторов нескольких регионов. Так, 25 сентября он подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина "по собственному желанию". На следующий день президент отправил в отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева.

27 сентября стало известно о грядущей отставке Толоконского, а также о намерении главы Дагестана Рамазана Абдулатипова покинуть свой пост. 28 сентября Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, а на следующий день принял отставку Толоконского.

4 октября президент подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, а на следующий день освободил от должности губернатора Орловской области Вадима Потомского.

В Кремле череду отставок назвали абсолютно нормальным, востребованным и ожидаемым ротационным процессом.

Ушедший в отставку Городецкий родился 11 июля 1948 года в деревне Алексино Починковского района Смоленской области. Окончил с красным дипломом Брянский институт транспортного машиностроения. В 1972 году по распределению прибыл на работу Новосибирск.

В 1983 году Городецкий был избран вторым секретарем Первомайского райкома КПСС, с 1985 по 1989 год он возглавлял Первомайский райисполком, затем занимал пост первого заместителя председателя Новосибирского горисполкома. С 1992 года - коммерческий директор Новосибирского хлопчатобумажного комбината.

С 1996 года - первый заместитель мэра Новосибирска, директор департамента экономики, инвестиций и промышленной политики.

В 2000, 2004 и в 2009 годах Городецкий избирался мэром Новосибирска. 9 января 2014 года был назначен на должность вице-губернатора Новосибирской области, на этом посту курировал вопросы создания Новосибирской агломерации.

После отставки губернатора Василия Юрченко в марте 2014 года указом президента РФ Городецкий был назначен временно исполняющим обязанности главы региона, 14 сентября 2014 года одержал победу на выборах губернатора Новосибирской области.

"Омоложение" губернаторов

16 фотографий
Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, 69 летВременно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников, 46 летБывший губернатор Орловской области Вадим Потомский, 45 летВременно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков, 38 летЭкс-губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, 50 летИсполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, 54 года
Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, 69 лет
Теги: Новосибирская область, Владимир Городецкий, Андрей Травников
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Кремль отказался раскрыть детали о планах Саудовской Аравии по покупке С-400Кремль отказался раскрыть детали о планах Саудовской Аравии по покупке С-400
Озабоченность Пентагона в связи с интересом Эр-Рияда к российским зенитно-ракетным комплексам в Москве назвали безосновательнойПодробнее
В Минкомсвязи предложили внедрить технологии прогнозирования преступленийВ Минкомсвязи предложили внедрить технологии прогнозирования преступлений
По словам замминистра, соответствующие технологии существуют за рубежом и их нужно перениматьПодробнее
Среди погибших в ДТП с автобусом под Владимиром оказалось более 10 иностранцевСреди погибших в ДТП с автобусом под Владимиром оказалось более 10 иностранцев
Всего в автобусе находились 57 пассажиров и водительПодробнее
Число жертв столкновения поезда с автобусом под Владимиром выросло до 21 человекаЧисло жертв столкновения поезда с автобусом под Владимиром выросло до 21 человека
По данным властей Владимирской области, в автобусе находились граждане УзбекистанаПодробнее
МИД Казахстана проверит информацию о попавшем в ДТП под Владимиром автобусеМИД Казахстана проверит информацию о попавшем в ДТП под Владимиром автобусе
Следователи сообщили о номерах этой страны у автобуса, столкнувшегося с поездомПодробнее
Прокуратура подтвердила от 14 до 16 жертв ДТП во Владимирской областиПрокуратура подтвердила от 14 до 16 жертв ДТП во Владимирской области
По факту аварии с участием автобуса и поезда начата процессуальная проверкаПодробнее
Автобус и поезд столкнулись во Владимирской областиАвтобус и поезд столкнулись во Владимирской области
Жертвами столкновения стали более 10 человекПодробнее
СМИ узнали о возможной покупке Саудовской Аравией у РФ четырех дивизионов С-400СМИ узнали о возможной покупке Саудовской Аравией у РФ четырех дивизионов С-400
Сумма сделки составит около $2 млрдПодробнее
Оппозиционер Волков отправлен под арест на 20 сутокОппозиционер Волков отправлен под арест на 20 суток
Он признан виновным за призывы к участию в несанкционированных митингахПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 октября6 фото
05 октября
Фотохроника 5 октября
"Омоложение" губернаторов14 фото
05 октября
"Омоложение" губернаторов
Лучшие фото недели10 фото
29 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииОколо 6 тысяч человек эвакуированы из 41 школы в ПодмосковьеВ РоссииПутин сменил главу Новосибирской областиЭкономика"АЛРОСА" оценила ущерб от аварии на шахте "Мир" в 10-12 млрд рублейВ миреНобелевскую премию мира присудили Международной кампании за уничтожение ядерного оружияВ миреВерховная рада на год продлила закон об особом статусе ДонбассаВ РоссииЧисло жертв столкновения поезда с автобусом под Владимиром выросло до 21 человека

Число рабочих мест в США снизилось впервые за семь лет

Семьям погибших при пожаре на НПЗ в Нижегородской области выплатят до 100 тыс. рублей

Суд оправдал бывшего вице-президента Росбанка Поляницыну по делу о мошенничестве

Мосгорсуд отклонил жалобу на административный арест Навального

Обладатель Кубка Гагарина Дергачев перешел из СКА в "Спартак"

Акцию сторонников Навального на 10 человек согласовали в Тюмени

МИД РФ счел нарушением международного права решение Греции о выдаче Винника в США

Торговый комплекс "Мега Белая Дача" эвакуирован из-за угрозы взрыва

Председатель ПАСЕ Аграмунт подал в отставку

Киевская полиция завела дело о хулиганстве после инцидента с дымовой шашкой в Раде

В Дании задумали присоединиться к запрету скрывать лицо

В Башкирии зафиксирована вспышка ящура

"АЛРОСА" оценила ущерб от аварии на шахте "Мир" в 10-12 млрд рублей

"АЛРОСА" оценила ущерб от аварии на шахте "Мир" в 10-12 млрд рублейВ начале августа на руднике не смогли спасти восьмерых шахтеров, были полностью разрушены горные выработки и оборудование Подробнее

Российский военный вертолет Ми-28 совершил вынужденную посадку в Сирии

В Минобороны подчеркнули, что обстрела с земли не было, посадка совершена из-за технической неисправности Подробнее

Британский военный самолет провел разведку у российских границ на Балтике

Букмекеры назвали Россию фаворитом матча с Южной Кореей

В результате крушения вертолета ВВС Индии погибли семь человек

Из-за любителей шоколада в Азии сократятся избыточные запасы какао-бобов в мире

В Минздраве придумали справку о смене пола

В Кремле предупредили об ответных мерах на притеснения российских СМИ в США

Гонконгский Hang Seng достиг максимума за 10 лет

ЦБ установил курсы доллара и евро на 7 октября

Кремль отказался раскрыть детали о планах Саудовской Аравии по покупке С-400

Кремль отказался раскрыть детали о планах Саудовской Аравии по покупке С-400Озабоченность Пентагона в связи с интересом Эр-Рияда к российским зенитно-ракетным комплексам в Москве назвали безосновательной Подробнее

Иньеста подписал с "Барселоной" контракт до конца карьеры

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции