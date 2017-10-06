Источник рассказал о смене еще трех губернаторов

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Кадровые перестановки в губернаторском корпусе РФ завершатся к середине следующей недели, ожидается смена еще двух-трех глав регионов, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к Кремлю.

"Процесс ротации в губернаторском корпусе вступил в завершающую фазу. К середине следующей недели сменится еще два-три главы региона", - отметил собеседник агентства.

Комментируя последнее кадровое решение Кремля - освобождение от должности губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого - источник подчеркнул, что его "сменщик", мэр Вологды Андрей Травников, "работал заместителем полпреда Северо-Западного федерального округа при очень сильном руководителе Владимире Булавине". "Травников курировал контрольно-ревизионную работу. Нет никаких сомнений, что полученный опыт в довольно сложных регионах Северо-Запада поможет Травникову добиться успехов в Новосибирской области".

За скобками остается Псковская область, где также, возможно, будет новый губернатор. Источник, близкий к партии "Единая Россия", сообщил, что "нынешний руководитель Псковской области Андрей Турчак станет главой генсовета партии "Единая России".

За последние дни в РФ сменились руководители семи регионов. Так, 25 сентября Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина "по собственному желанию". На следующий день президент отправил в отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. 27 сентября стало известно о грядущей отставке Толоконского, а также о намерении главы Дагестана Рамазана Абдулатипова покинуть свой пост. 28 сентября Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, а на следующий день принял отставку Толоконского. 4 октября президент подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, а на следующий день освободил от должности губернатора Орловской области Вадима Потомского. В пятницу был освобожден от должности губернатор Новосибирской области.

В Кремле череду отставок назвали абсолютно нормальным, востребованным и ожидаемым ротационным процессом.