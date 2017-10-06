Перевернувшийся в Подмосковье автобус был исправен

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Водитель автобуса "Мострансавто", попавшего в аварию в Коломенском районе Подмосковья, проходил медосмотр перед выездом, транспортное средство тоже было исправно, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

"Водитель работает на предприятии с 2013 года и имеет безаварийный стаж работы. Он проходил плановый медицинский осмотр перед выходом на маршрут, нарушений не было выявлено. По предварительным данным, причина произошедшего - водитель не справился с управлением в сложных погодных условиях", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что автобус перед поездкой проходил необходимый технический осмотр, нарушений в этом случае аналогично не было выявлено.

"В настоящее время рано говорить о вине водителя, на месте работают сотрудники ГИБДД, ведется следствие, которое установит причины произошедшего. Исходя из результатов, будут приняты соответствующие меры", - уточнил представитель компании.

На данный момент водитель автобуса находится в больнице, ему оказывается необходимая помощь, отметил он.

Как сообщила представитель областного главка МВД Татьяна Петрова, в ДТП с перевернувшимся автобусом погибли шесть человек, пострадали 16, трое из них - в реанимации. В Минздраве Московской области "Интерфаксу" сообщили, что госпитализировано 24 человека.