Установлен организатор поездки мигрантов в разбившемся автобусе

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Владимирский линейный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по факту незаконной миграции иностранных граждан, пострадавших в ДТП с участием автобуса и поезда в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в Приволжском УТ на транспорте.

"Уголовное дело возбуждено по ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции)", - сообщил собеседник агентств.

"Установлен организатор поездки - это гражданин республики Казахстан 1981 г.р.", - добавил представитель полиции.

По его словам, максимальное наказание, предусмотренное по данной статье УК РФ, - лишение свободы на срок до 7 лет.

В рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Столкновение пассажирского автобуса и поезда сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" произошло в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции Покров.

Всего в автобусе, по предварительным данным, находились 57 пассажиров и водитель. По информации пресс-службы МИД Казахстана, в автобусе были 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждане Казахстана, один из которых погиб.

По последним данным, в аварии погибли 17 человек, трое находятся в больнице.

В отношении 17 иностранных граждан, не пострадавших в результате ДТП на железнодорожном переезде станции Покров Петушинского района Владимирской области, составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации).