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В России

В России два ДТП с автобусами унесли жизни более 20 человек. Обобщение

Есть обновление от 18:18

Сразу два крупных дорожно-транспортных происшествия с участием пассажирских автобусов произошли в пятницу в центральной части страны

В России два ДТП с автобусами унесли жизни более 20 человек. Обобщение
На месте столкновения пассажирского автобуса и поезда на железнодорожном переезде в Петушинском районе
Фото: снимок с видео/МЧС России/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Сразу два крупных дорожно-транспортных происшествия с участием пассажирских автобусов произошли в пятницу в центральной части России. Они унесли, в общей сложности, жизни 22 человек. Еще около 30 человек получили травмы.

Поезд протаранил автобус под Владимиром

В ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции Покровка произошло столкновение пассажирского автобуса и поезда сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород". По предварительным данным, автобус выехал на переезд и заглох. Затем в него врезался поезд.

ДТП во Владимирской области

Всего в автобусе находились 57 пассажиров и водитель. По данным московского управления на транспорте Следственного комитета, в ДТП погибли 16 человек, в том числе ребенок. Еще пять человек, включая двух маленьких детей, с травмами доставлены в медучреждения. Состояние четверых пострадавших оценивается как крайне тяжелое и тяжелое.

По информации пресс-службы МИД Казахстана, в автобусе были 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждане Казахстана.

Тормозной путь поезда составил 746 метров. При этом он находился на расстоянии менее 400 метров до железнодорожного переезда, следуя со скоростью 90 км/ч.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Губернатор Владимирской области Светлана Орлова поручила создать штаб по оказанию помощи пострадавшим и родственникам погибших пассажиров автобуса.

Автобус перевернулся под Коломной

Вторая за судки трагедия с участием пассажирского автобуса произошла днем в пятницу под Коломной. В районе села Лукерьино Коломенского района Московской области опрокинулся рейсовый автобус, в котором находились 39 человек. По предварительным данным МВД, в 15:30 на 3 км автодороги "Обход города Коломны" водитель рейсового автобуса "МАН", следовавшего по маршруту "Москва-Озеры", "совершил опрокидывание в левый по ходу движения кювет".

По последним данным, в ДТП погибли шесть человек. Госпитализированы с травмами 24 человека.

Как сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова, авария произошла "в связи с неблагоприятными погодными условиями". "Предварительно, водитель автобуса не рассчитал свои силы при входе в поворот на мокрой дороге и, возможно, превысив приемлемую для совершения такого маневра скорость, не справился с управлением и слетел с дороги в кювет", - рассказал "Интерфаксу" осведомленный источник.

Участившиеся аварии с автобусами

Последняя серьезная авария с участием автобуса произошла 6 сентября в Свердловской области на 4 км автодороги Арамиль - деревня Фомино. Грузовой автомобиль "Киа Бонга" выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ. Погиб один человек, еще 13 пострадали.

Между тем в последние месяцы в России произошло несколько крупных ДТП с участием пассажирских автобусов. До сегодняшнего дня самым крупным из случившихся ДТП стала авария с автобусом в Татарстане, в результате которой погибли 14 человек.

Эта авария произошла в ночь на 2 июня в 9 км от города Заинска. Пассажирский автобус "Неоплан", следовавший по маршруту "Самара - Ижевск", после столкновения с грузовиком "КАМАЗ" (который на жесткой сцепке тащил другой тягач) опрокинулся на проезжей части и загорелся В сгоревшем пассажирском автобусе находились 29 человек: 28 пассажиров и водитель. В ДТП погибли 14 человек, более десятка были госпитализированы, в том числе водитель грузовика и двое водителей автобуса.

Усталость водителей

На совещании 19 июля первый замглавы МВД Александр Горовой доложил о росте числа нарушений, связанных с автобусными пассажирскими перевозками. По его словам, из семи последних происшествий с участием автобусов в четырех случаях водители уснули за рулем. Общее число пассажиров, погибших по вине водителей автобусов, при этом уже выросло более чем на 20%.

В связи с этим в МВД России приняли решение останавливать перевозящие пассажиров автобусы, в том числе заказные, в случае нарушения режима труда и отдыха их водителей, и предоставлять водителям возможность отдыха. "Мы прогнозируем определённый негатив среди пассажиров. Но поработав месяц в таком режиме, думаю, что побудим хозяйствующие субъекты к необходимости выполнения требований приказа Минтранса, который определяет режим труда водителей", - сказал Горовой.

7 августа президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения об использовании водителями автобусов спецсредств, предотвращающих потерю внимания и концентрации.

22 августа в МВД РФ сообщили, что Госавтоинспекция за месяц выявила свыше 40 тыс. неисправных автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров. "В июле сотрудниками Госавтоинспекции пресечен 121 факт оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров. Выявлено 40,5 тысяч фактов эксплуатации автобусов с техническими неисправностями", - сказала "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

ДТП во Владимирской области

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