Число жертв аварии с автобусом под Владимиром увеличилось до 17

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - До 17 человек выросло число жертв столкновения автобуса с поездом в Петушинском районе Владимирской области увеличилось, в больнице скончался ребенок. Об этом сообщила в пятницу "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора Владимирской области Рита Шляхова.

"К сожалению, в больнице скончался мальчик, которому было около двух лет. Таким образом, число жертв этой трагедии составило 17 человек", - заявила Шляхова.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что число жертв этой аварии увеличилось до 17 человек.

Тем временем, Шляхова отметила, что в настоящее время проходит опознание тел погибших, которое продолжится в субботу. С пострадавшими работают следователи. Оформляются документы о смерти.

Ранее в Минздраве сообщали, что в больнице находятся четыре пострадавших, в том числе двое детей в крайне тяжелом состоянии.

Столкновение пассажирского автобуса и поезда сообщением "Санкт-Петербург - Нижний Новгород" произошло в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции "Покров". Всего в автобусе, по предварительным данным, находились 57 пассажиров и водитель. По информации пресс-службы МИД Казахстана, в автобусе были 55 граждан Узбекистана и два водителя, граждане Казахстана, один из которых погиб.

После аварии возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, задержан гражданин Казахстана. Кроме того, ранее были возбуждены дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и дело о нарушении правил безопасности движения.