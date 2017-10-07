В Кемерово на оппозиционных акциях обошлось без задержаний

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сторонники оппозиционера Алексея Навального провели пикет в Заводском районе и акцию в Центральном районе города Кемерово, передает корреспондент "Интерфакса" в субботу.

"Акция не требовала согласования, так как мы собрались в гайд-парке, но именно сегодня мэрия решила согнать сюда технику (тракторы и машины - мойщики улиц)", - сообщила агентству руководитель кемеровского штаба Навального Ксения Пахомова.

По ее словам, это было сделано, чтобы помешать мероприятию, поэтому она написала заявление в полицию с требованием проверить факт воспрепятствования.

Вторая малочисленная акция прошла у памятника "Паровозу" в Заводском районе города.

Мероприятия прошли без задержаний.