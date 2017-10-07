В России

Главу штаба Навального в Смоленске арестовали на восемь суток

Есть обновление от 12:37

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Суд Ленинского района города Смоленска накануне поздно вечером принял решение арестовать на восемь суток Андрея Волобуева, руководителя штаба Алексея Навального в Смоленске.

В штабе оппозиционера "Интерфаксу" сообщили, что Волобуев был арестован за призыв к населению принять участие 7 октября в публичном мероприятии, не согласованном с администрацией Смоленска.

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Ранее сторонникам Навального в Смоленске было отказано в проведении публичного мероприятия 7 октября на площадке у кинотеатра "Современник", поскольку в указанное время там уже было назначено проведение другого мероприятия. После этого они заявили о намерении устроить прогулку по историческому центру Смоленска.

4 октября глава Смоленска Владимир Соваренко направил начальнику УМВД по Смоленской области Василию Салютину письмо, в котором сообщил о призывах штаба Навального к проведению публичного мероприятия, не согласованного с властями.

Вечером 6 октября полицейские доставили руководителя штаба Волобуева в Ленинский суд города Смоленска, где поздно вечером было вынесено решение о его помещении под административный арест на 8 суток (статья 28.3 КоАП РФ).

Накануне Мосгорсуд признал законным административный арест на 20 суток, назначенный Алексею Навальному за неоднократные нарушения порядка организации проведения митингов и демонстраций. Оппозиционер был задержан 29 сентября на выходе из своего дома, когда собирался поехать на митинг в Нижний Новгород.

Теги: Смоленск, Андрей Волобуев, Алексей Навальный
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