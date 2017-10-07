В Петербурге задержали координатора "Открытой России"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Полиция задержала координатора "Открытой России" в Санкт-Петербурге Андрея Пивоварова.

Как сообщает Пивоваров в твиттере в субботу, около часа назад его остановили сотрудники ДПС и изъяли документы. После этого в сопровождении сотрудников полиции он направился на освидетельствование на наркотическое опьянение.

Утром в субботу в Петербурге за незаконную агитацию были задержаны два сотрудника городского штаба Алексея Навального - юрист петербургского штаба Денис Михайлов и сотрудник штаба Михаил Сосин.

Комментарием полиции "Интерфакс" не располагает.