В Петербурге предупредили об опасности нахождения на несогласованных акциях

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Полиция Санкт-Петербурга предупреждает жителей и гостей города об опасности нахождения на несогласованных митингах и ответственности за участие в них.

"Обращаем внимание жителей Петербурга и гостей города на то, что нахождение поблизости или непосредственно на подобных мероприятиях может быть небезопасно, особенно в момент задержания правонарушителей, которые препятствуют работе правоохранителей", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте главного управления МВД региона.

В полиции напоминают, что участникам несогласованных акций грозит наказание по статье "нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

Также административная ответственность наступает за противодействие сотрудникам органов внутренних дел, подчеркивают в ГУ МВД.

"Гражданам следует помнить, что во избежание подобных ситуаций необходимо соблюдать законность и правопорядок, не поддаваться на провокации и призывы к правонарушениям, к участию в незаконных мероприятиях. Призываем граждан соблюдать законность и правопорядок в целях своей безопасности и безопасности окружающих", - говорится в сообщении.

Ранее Смольный отклонил более десяти заявок на проведение встречи с Алексеем Навальным в центре Петербурга. Как сообщили "Интерфаксу" в среду несколько информированных источников, полиции была дана установка на жесткие действия в случае нарушения закона на Марсовом поле 7 октября.