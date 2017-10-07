Чичваркин решил дать Навальному 2,5 млн руб. на выплату по иску "Кировлеса"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Покинувший Россию экс-владелец "Евросети" Евгений Чичваркин поможет оппозиционеру Алексею Навальному выплатить 2 млн рублей, взысканных по иску "Кировлеса" с него и еще двух фигурантов уголовного дела о хищении имущества предприятия.

"Я даю Алексею 2,5 млн рублей, он платит эти деньги, так как он обязан заплатить. И после этого мы идем в суд (Европейский суд по правам человека - ИФ) и требуем с Российской Федерации эти деньги назад", - заявил он в эфире телеканала "Дождь" в субботу.

Бизнесмен, с 2008 года проживающий в Лондоне, выразил уверенность в том, что "эти деньги присудят". "И мы будем добиваться их физического получения", - заключил Чичваркин.

Никулинский суд Москвы 18 августа взыскал 2 млн 164 тыс. рублей с Алексея Навального, бизнесмена Петра Офицерова и экс-главы "Кировлеса" Вячеслава Опалева, частично удовлетворив иск предприятия, требовавшего взыскать с фигурантов более 16 млн рублей. 14 сентября Мосгорсуд признал это решение законным.

Ленинский районный суд Кирова 8 февраля повторно признал Навального виновным в организации хищения 10 тыс. кубометров лесопродукции стоимостью 16 млн рублей, принадлежащих "Кировлесу", а Офицерова - в пособничестве данному преступлению. Они приговорены к 5 и 4 годам условно со штрафом в 500 тысяч рублей каждому. Пересмотреть уголовное дело обязал Верховный суд РФ после решения ЕСПЧ, который, кроме того, признал нарушенными права осужденных на справедливое судебное разбирательство и обязал РФ выплатить им в общей сложности более 80 тыс. евро.

Ранее по данному делу в особом порядке был осужден Опалев, который и дал показания против Навального и Офицерова на следствии, а потом подтвердил их в суде.